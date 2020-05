Groschen zählen, reicht nicht

at // Die ORF-Zukunft "erschöpft sich im Kappen von Posten und Programmen" räsoniert Frido Hütter, Mitglieder der Chefredaktion der Kleinen Zeitung, im heutigen Leitartikel. "Fragen nach Sinn, Zweck, Art und Funktion des ORF wurden nicht gestellt, geschweige denn beantwortet. In Zeiten radikaler Umbrüche im Medienbereich reicht es wohl nicht, Groschen zu zählen und Bilanzen zu formen. Man muss an übermorgen denken, selbst wenn man nicht wirklich weiß, was morgen sein wird", richtet Hütter von Graz aus, aus. Kleine Zeitung, Seite 8