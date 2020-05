Grösse, Haltung, Zukunft

Was will die Management-Holding in Österreich für übergeordnete Botschaften mit der Kampagne vermitteln? Dass die Telekom Austria Group "einer der bedeutendsten Player in Zentral- und Osteuropa mit Headquarter in Österreich ist". Dass der Konzern indirekte Beschäftigungseffekte auf "rund 60.000 Arbeitsplätze im Zulieferbereich" hat. Dass sie Bereitsteller der Schlüsselinfrastruktur der Wissensgesellschaft des 21. Jahrhunderts ist und daher für die Gestaltung der Zukunft Österreichs "maßgeblich" ist.



Und deshalb wird diese Haltung im Claim "Weil unsere Zukunft allen gehört" gebündelt. Das oben zu sehen Sujet wird doppelseitig in Tageszeitungen eingesetzt.