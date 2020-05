Grillalarm! Whopper-Guerilla!

Eroberungsgrillzug

Vergangenen Freitag begann das Griller-Kommando in Wien den ersten Whopper-Vorstoß. In der stark umfahrenen Burger King-Station am Gaudenzdorfer Gürtel war eine halbe Stunde Grillalarm angesagt. Kronehit heizt den " Eroberungsgrillzug" mit On-Air- und Off-Air-Promotions an. Heute erfolgte von 16 bis 16.30 Uhr in der Wiener Innenstadt eine Gratis-Whopper-Attacke.