Griffner und Senft

Das in Kärnten ansässige Familien-Unternehmen J.M. Offner Fertighaus vermarktet und vertreibt in Österreich, Deutschland und Italien Häuser unter der Marke Griffner Haus. Die, die Marke und deren Bekanntheit unterstütztende PR wurde nun an Senft & Partner vergeben.

Die auf Bauen und Wohnen fokussierte Kommunikationsagentur für Susanne Senft baut mit diesem Auftraggeber ihr Kundenportfolio weiter aus. Die Agentur ist bereits für Artweger, bellaflora, Gaulhofer, Isover, Quester, Rigips, Somfy, Vispring und Weber tätig.