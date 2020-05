de, at // ProSieben macht mit der Bewerbung der Mystery-Serie Fringe eine Gratwanderung im Stile der in der Serie erzählten "Grenzfälle des FBI". So läuft ein Programmtrailer der täuschend echt einer News-Sendung respektive einem News-Flash nachempfunden wird. In der einminütigen Sondersendung berichtet Sprecher Michael Marx über ein in Rekordzeit wachsendes Baby und einer Not-Entbindung. Dieser Promotion-Trailer sorgt für Diskussionen.