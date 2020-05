Greentube-Spielmacher

Beförderungsunternehmen

Pelz wird als Head of Client Service für alle 2D- und 3D-Games des Unternehmens verantwortlich sein. Sie ist seit 2005 für Greentube tätig. Römer managt als Produktleiterin Casual Massive Multiplayer Online Games die Integration von Casual Games in die Greentube-Community-Sites wie Gametwist.com. Eichinger ist als Produktmanagerin für Customer Relationship Management, Recht und Responsible Gaming tätig. Sie ist 2006 als Praktikantin in das Unternehmen gekommen und blieb nach Absolvierung der Fachhochschule Eisenstadt Greentube als Content-Managerin erhalten.



