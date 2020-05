Greenpeace Kommunikationscoup

Boykott-Aufrufe

Greenpeace lancierte via Blogs, Twitter und viralen Videos die Botschaft, in Kitkat würde Palmöl verwendet, dessen Produktion die Orang-Utan-Population in Indonesien bedrohe. Faktische dazu liegt nicht vor. Die ausgelöste Entrüstung kulminiert auf der KitKat-Brand-Fanpage. Dort kippen die Freundschaften en masse. Jüngster Eintrag: "Boykottiert Nestlé! Tiere, Menschen Natur vor Profit! Patrick gefällt das." Nestlé in die Defensive geraten, versuchte die Fanpage zu schließen. Greenpeace treibt Nestlé damit vor sich her. Nestlé war auf die Kommunikationskrise nicht eingestellt und reagierte falsch. Derzeit versucht der Konzern die Facebook-Freunde zu beruhigen und das Ruder herumzureissen. Jetzt hat Greenpeace nahe der deutschen Nestlé-Zentrale in Frankfurt eine Twitter-Wall installiert, die dem Unternehmen die Kraft digitaler Medien demonstriert.