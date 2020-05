Grayling und pro.media kooperieren

Gemeinsam baut man den "inhaltlichen Beratungsradius, die geographische Reichweite und die Position im Bereich Tourismus-PR aus". pro.media neben Kufstein, in Innsbruck, Wien und Vorderkoflach in Kärnten mit einem Büro präsent, schafft sich über die Kooperation Zugang zum internationalen Grayling-Netzwerk. Grayling baut im Wechselspiel seinen regionalen Vertretungsbereich in Westösterreich aus.



