Grayling trommelt für Spotify

Den Pitch schlug die Agentur bereits im vergangenen Sommer. Die jetzige Bekanntgabe steht mit dem am 15. und 16. November in den beiden Märkten erfolgenden Launch des Social Music-Services.



Grayling Austria ist für die strategische Beratung von Spotify, die Medienarbeit und die Abwicklung von Medien-Anfragen aus Österreich und der Schweiz verantwortlich. Weiters ist die Agentur für das lokale Auftreten des Musik-Dienstes in Facebook und Twitter verantwortlich.



atmedia.at