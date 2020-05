Gratiszeitungen-Wachstum zu Ende

Europa stark betroffen

Dieser Knick in der Kurve spiegelt sowohl die konjunkturelle als auch die strukturelle Entwicklung des Medienmarktes in diesem Zeitraum wider. Ganz besonders deutlich wird dies an Europa, der den deutlichsten Gratiszeitungsrückgang erlebte. Zwischen 2007 und heute reduzierte sich die Titel-Zahl von 140 auf 87 Stück und die Auflagenmenge von 27 auf 19,3 Millionen Stück.