Gratiszeitungen gewinnen, Kaufzeitungen verlieren Reichweite

Hanusch: " Gratiszeitungen gewinnen an Reichweite. Die Verbreitung von Kauf-Zeitungen sinkt vor sich hin." Es gibt jedoch Spezialfälle, erklärt er. Warum Medienhäuser in einer Region gewinnen und in einer anderen wiederum verlieren, das zu klären, ist deren Hausaufgabe, resümiert Hanusch das vorliegende Reichweiten-Ergebnis. Dazu die wichtigsten Ergebnisse:

Tageszeitungen ( Angaben in Prozent; Leser-Projektion in 1.000)

Kronen Zeitung - 37,9 - 2.706 Heute (Gratis) - 12,9 - 921 Kleine Zeitung - 11,3 - 808 Österreich (Gratis) - 10,0 - 714 Kurier - 8,2 - 586 Der Standard - 5,1 - 367 OÖ Nachrichten - 4,8 - 345 TT-Tiroler Tageszeitung - 3,9 - 277 Die Presse - 3,8 - 271 SN Salzburger Nachrichten - 3,5 - 252 VN Vorarlberger Nachrichten - 2,5 - 180 WirtschaftsBlatt - 0,9 - 65 KTZ Kärntner Tageszeitung - 0,6 - 42 Neue Vorarlberger Tageszeitung - 0,6 - 41

Nettoreichweite Tageszeitungen - 73,0 - 5.213

Regionale Wochenzeitungen

Regionalmedien Austria gesamt - 54,0 - 3.855 NÖN/BVZ - 9,9 - 707 NÖN - NÖ Nachrichten - 8,3 - 590 Salzburger Nachrichten /Woche - 5,6 - 401 Salzburger Woche/Fenster - 5,1 - 366 BVZ - 1,7 - 123

Wochemagazine

Weekend Magazin - 14,6 - 1.041 Ganze Woche - 13,4 - 955 TV-Media - 13,0 - 929 News - 9,8 - 699 Der österreichische Lesezirkel - 9,1 - 648 Profil - 6,4 - 454 E-Media - 3,4 - 240 Seitenblicke - 3,1 - 219 Sportwoche - 2,6 - 187 Format - 2,2 - 157 Falter - 1,5 - 107

Quelle: Media-Analyse 2010/11

atmedia.at