at // Im Verein Media-Analyse steht eine schwierige Entscheidung an. Sie polarisiert die Mitglieder. Es geht um die Aufnahme, Erhebung und Ausweisung von Gratiszeitungen. Auftraggeber der Werbung und Mediaagenturen sprechen sich dafür aus. Letzere fordern eine "große Printstudie". Dagegen sind klarerweise die Vertreter der Werbeträger. In der Mediaprint stößt eine Aufnahme auf wenig Gegenliebe.