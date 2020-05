Grassl wird Henkel CEE-General-Manager

Grassl ist seit 26 Jahren für den Markenartikelkonzern tätig und begann diese Laufbahn als Brand-Manager. Im Laufe dieser Arbeitsjahre war er als General Manager in Ungarn, als Supply Chain Manager in der Region Zentral- und Osteuropa tätig bevor er 2010 in Serbien reüssierte.



Grassl ist als General Manager für das Detergent-Geschäft verantwortlich und verfolgt einen Management-Weg dessen Ziel "profitables Wachstum" und die "Expansion unserer Marken durch Innovationen" ist.