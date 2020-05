Grafs Game für Rexona

Graf ist die Kontrahentin in einem Tennis-Match einer Game-Konsole das die Zuschauerinnen spielen. Graf spielt darin ihre einstigen Centercourt-Stärken aus. In dem Spot wird sie "als moderne und aktive Frau, die ihr Leben mit Spaß und Bravour meistert, Erfolg hat, unglaublich smypathisch ist" kommuniziert, die "in allen Lebenslagen auf Rexona vertrauen kann". Regie führte James Mc Teigue. Er wirkte unter anderem im Regie-Team zur Martrix-Trilogie mit.