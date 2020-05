Grader Michl kommt

Swiss Life expandiert

Die Nachfrage nach den Produkten ist, wie in einer Anfrage eruiert wurde, vorhanden. Es besteht Bedarf an "Geld-zurück-Garantie, begrenztem Risiko, keinen Spekulationen sowie einfachen und verständlichen Angebote", skizziert Ruedi Bodenmann, Aufsichtsrat-Vorsitzender von Swiss Life Österreich, den Hintergrund für die Expansion. Als Vorstandsvorsitzender fungiert Klaus Himmelreich. Als Österreich-Botschafter hat sich das Unternehmen den " Graden Michl" auserkoren. "Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit, wie wir das bei Swiss Life leben, verkörpert für uns der Grade Michl. Er vereint sämtliche Attribute, die das Unternehmen in Österreich auszeichnen sollen", erklärt Himmelreich dazu.