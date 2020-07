Grabner wird ÖIAG-Aufsichtsrat

Grabner folgt in dem Aufsichtsrat-Mandat Maria-Elisabeth Schäffler nach.



Der langjährige Medienmanager, der seien Karriere bei der Tageszeitung Kurier und in der Mediaprint begann und 1991 zur Holtzbrinck-Gruppe nach Stuttgart wechselte, dort verschiedene Führungspositionen innen hatte, ist seit 2007 selbständiger Medien-Unternehmer und seither in Aufsichtsgremium verschiedenster Unternehmen tätig. Unter anderem ist er stellvertretender Aufsichtsrat-Vorsitzender der Dieter von Holtzbrinck Medien zu der die Unternehmen Die Zeit, Handelsblatt, WirtschaftsWoche und der Berliner Tagesspiegel gehören.