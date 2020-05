Gottschalk macht den Taliban

Einlassungen selbsternannter Experten

Dort gibt er, wie er im Interview in der morgen erscheinenden Ausgabe des Spiegel zu lesen ist, den "Praktikant" im Call-In-Format Die Nacht mit ... Anna Bosch. Sechsmal wird Gottschalk "zu einem Freundschaftspreis" praktizieren und "sich jetzt selber als Taliban" betätigen. Also für einen kleineren Sender in kleineren Runden eine breitere Diskussion in Gang bringen und herausfinden, "was die Leute draußen denken". Das interessiere ihn, so Gottschalk, "viel mehr, als die altklugen Einlassungen jeweils selbsternannter Experten".