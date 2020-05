Goolge entwickelt YouTube-App weiter

intEs geht prinzipiell in nahezu allen Entwicklungs- und Adaptionsschritten die YouTube betreffen entweder um Premium-Inhalte oder um den Ausbau der Nutzungsintensität, -dauer und den dazu notwendigen Komfort. Letzteres wurde nun in der App weiter entwickelt. Ein Feature dieser Optimierung ist, dass Videos weiterlaufen während andere gesucht werden, woraus sich so etwas wie eine Prolongation des Audience Flow ergibt. Dazu wird aus der Vollscreen-Ansicht des Videos in einen Split-Screen-Modus gewechselt.