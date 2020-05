Googles Börse-Jubiläum in Zahlen

Mit dem Mitfeiern bei diesem Börsenjubiläum werden sich manche schwer tun. Doch die Leistung in Zahlen ist beeindruckend: Der Ausgabekurs lag bei 85 Dollar, der Schlusskurs am ersten Handelstag bei knapp über 100 Dollar. Mittlerweile steht der Suchmaschinenanbieter bei einem Kurs von knapp unter 600 Dollar.



Ähnlich die Entwicklung beim Umsatz: Von 3,2 Milliarden Dollar im Jahr 2004 ging es auf inzwischen auf knapp 67 Milliarden Dollar. Staunen kann man auch bei weiteren Wirtschaftsdaten, die das Wall Street Journal ausweist. Zum Beispiel:



- Unique Visitors von Google-Seiten pro Monat: von 64 Millionen (2004) auf 236 Millionen (2014).



- Anteil der Netto-Werbeerlöse an den weltweiten Gesamtausgaben für Internet-Werbung: von 15 Prozent (2004) auf 32 Prozent (2014).



- Kassenbestand: von 255 Millionen Dollar (2004) auf 61 Milliarden Dollar (2014).



- Vollzeit-Angestellte: von 2292 (2004) auf 52.069 (2014).



Der Konzern hinter der beliebtesten Suchmaschine, der zugleich auch das populärste mobile Betriebssystem der Welt - Android - geschaffen hat, ist heute etwa 400 Milliarden Dollar wert.