Google wird 15

intEin, auf die Entwicklung des Menschen übertragen, 15-Jähriger, es kann selbstverständlich auch eine 15-Jährige sein, in dieser Größe ist Mitmenschen aller Voraussicht nach genauso unheimlich wie vielleicht Google. Der Konzern und die Suchmaschine begeht am 27. September 2013 seinen 15. Geburtstag oder besser Gründungstag. Und schuf sich in dieser Zeit eine Position, die durchaus als bedrückend und beängstigend empfunden werden kann. Hier wäre, anläßlich dieses Jahrestages auch einmal Selbstreflexion angebracht: denn Google ist nicht nur ein gewinn-orientierter Konzern sondern sind auch wir Internet-Nutzer, die einen bequemen, einfachen und kostenlosen Weg durch das digitale Dickicht täglich, so oft als möglich, nehmen. Und wozu sich unsere Convenience dann auswächst, sieht vereinfacht so aus: