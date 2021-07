Google vs. Facebook

Google+ dreht sich um Circles, Sparks, Mobile, Huddle und Hangouts. Circles ist der Bereich in dem Teilen mit Mitmenschen praktiziert wird. Sparks ist ein Forum für Feeds über die wiederum Unterhaltungscontent geteilt werden kann. In Hangouts geht es um gemeinsame Treffen inklusive Videochat-Funktion. Mobile ist ganz klar die standortbezogene, individuelle Information über sich oder über andere. Und Huddle ist der Gruppenchat.



Google+ befindet sich derzeit in einer Betaphase und ist nur einem eingeschränkten Nutzerkreis zugänglich.



atmedia.at