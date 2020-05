Google-Verleger-Konfrontation gewinnt an Schärfe

de, euDer Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger und der Verband Deutscher Zeitschriftenverleger (VDZ) richten in Übereinstimmung mit "hunderten europäischen Zeitungs- und Zeitschriftenverlegern und ihren Wirtschaftsverbänden" an den EU-Wettbewerbskommissar Joaquín Almunia den Appell, die im "April 2013 veröffentlichten Verpflichtungszusagen Googles zur Beseitigung des Vorwurfs eines Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Suchmaschine" in vollem Umfang zurückzuweisen. Damit soll Google zu neuen Vorschlägen "motiviert" werden.