Google übertrifft Erwartungen

usa // Google Inc. beendet das vierte Quartal 2008 mit einem Umsatzplus von 18 Prozent und erwirtschaftete 5,7 Milliarden US-Dollar. Aufgrund von Sonderbelastungen brach der Nettogewinn von 1,2 Milliarden auf 382 Millionen US-Dollar ein. Gewinnbelastend wirkten sich ein Aktien-Vergütungsprogramm für Mitarbeiter sowie Abschreibungen in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar auf die Beteiligungen an AOL und Clearwire aus. Trotz dieser Entwicklung stieg der bereinigte Gewinn pro Aktie von 4,92 auf 5,10 US-Dollar. Damit übertraf das Unternehmen die Erwartungen der Analysten. Das Wirtschaftsjahr 2008 schließt Goolge mit einem Umsatzzuwachs von 31,3 Prozent auf 21,8 Milliarden US-Dollar und einem haudünnen Gewinnanstieg von 0,5 Prozent auf 4,2 Milliarden US-Dollar. Der Börsekurs legte zu.