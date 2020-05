usa // Google macht Fortschritte im TV-Geschäft. NBC konnte im September via Google TV Ads bereits Werbezeit verkaufen und erhält nun Zugang zu AdWords-Kunden, um diese zu TV-Werbern zu machen. Google wird weiters Werbezeiten in Bloomberg Financial verkaufen. Und das Unternehmen integriert TV-Spots in die Such-Ergebnisse bei YouTube.