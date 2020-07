Google tut das, was ein Konzern tun muss

Die Analysten bewerten die Entwicklung der Werbepreise kritisch. Die Preise der AdWords entwickeln sich in die falsche Richtung, da sich die Google-Nutzung sich wenig überraschend weiter in Richtung Mobile verlagert. Und dort der Konzern nicht annähernd die Preis erzielt, wie in der Vermarktung der im stationären Web ausgelieferten Kampagnen.