Google stellt Google TV Ads ein

Internet-Inhalte auf TV-Geräten gehöre die Zukunft, konstatiert der Konzern, der ja mit Google TV diese Zukunft mitgestalten wird. Einer ebenso vielversprechenden Zukunft habe Video-Werbung. Und dieser will sich Google voll widmen. Und in diesem Szenario hat der digitale TV-Werbe-Einkauf sowie die Gestaltung und der Betrieb von Messtechnologien für Fernsehwerbung was fast schon Anachronistisches.