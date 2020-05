Google Play Musik in Österreich verfügbar

at, intÖsterreich ist einer von fünf europäischen Märkten, die in einem nächsten Expansionsschritt von Google Play Zugang zum Musik-Service bekommen. Dessen Nutzer können dort sowohl Musik kaufen als auch hochladen und speichern. Die so entstehenden persönlichen Audio-Bibliotheken sind über verschiedene Endgeräte zu hören. Dazu stehen wiederum Funktionalitäten, die sich um das Auswählen oder Teilen eigener musikalischer Vorlieben dreht, zur Verfügung.