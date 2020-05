Google pensioniert GAP

Optimierungsprogramm

Der Konzern will damit Werbeagenturen und Spezialagenturen das Management von AdWords-Kampagnen für Dritte weiter professionalisieren. Den Agenturen will Google bessere Trainingsmöglichkeiten und ein höheres Vermarktungsniveau zu niedrigeren Kosten ermöglichen. Werbungtreibende Unternehmen soll damit leichter die AdWords-Partner finden, die ihren Ansprüchen an Search-Engine-Marketing-Kampagnen entsprechen.