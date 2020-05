Google-Marktanteil 96 Prozent

Die Marktforscher eruierten, dass der Google-Anteil in den vergangenen zwölf Monat wuchs und um 3,2 Prozent zulegte. Der ambitionierte Mitbewerb durch Microsoft und Bing zeigt keine Wirkung. Der Marktanteil dieser Suchmaschine fiel in den zwölf Messmonaten von 2,7 auf 1,1 Prozent. Der kaum mehr wahrnehmbare Wettbewerb durch Yahoo ging im gleichen Zeitraum von 1,3 auf 0,9 Prozent zurück.



Quasi im Sog des Search-Marktanteilswachstums legte auch die Nutzung weiterer Google-Dienste wie GMail, Google News, etc. zu.



atmedia.at