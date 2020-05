Google klärt Markenrichtlinie

Freiwillige Prüfung

Das gilt für den gesamten europäischen Wirtschaftsraum und die Europäische Freihandelszone. Davon betroffene Markenrechtsinhaber können gegen die Verwendung ihrer Brand-Names Beschwerde bei Google einbringen. Google wird die reklamierten Kampagnen prüfen.



Unter anderem untersucht der Konzern wohin die Keywords führen und ob damit Konsumenten eine Markenzugehörigkeit vorgegaukelt wird oder ob in weiterer Folge nicht lizensierte Markenprodukte oder -Dienstleistungen verkauft werden. Sollte Google einen Verstoß konstatieren, wird der Konzern das beanstandete AdWord entfernen. Von dieser Regelung sind nur die Keywords betroffen.



Die bestehenden Richtlinien für Anzeigentexte bleiben unverändert. Nach dem Urteil und dem Anpassen der Keyword-Richtlinie harmonisiert Google die Handhabung von Marken-AdWords. In den USA und Kanada ist die Verwendung von derartigen Keywords seit 2004, in Großbritannien und Irland seit 2008 und in weiteren internationalen Märkten seit dem Vorjahr uneingeschränkt möglich.



Im, Ende März vor dem Europäischen Gerichtshof zu Ende gegangenen Prozess ging es im weitesten Sinne vorrangig um die Haftung und den Verantwortungsspielraum von Google für den Einsatz geschützter Markennamen durch Kunden des Unternehmens. Und darum welche Handhabe Markeneigentümer gegen eine, ihrer Markenführung widersprechende und -strebende Verwendung von Wortmarken haben.



atmedia.at