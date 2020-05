Google hupft

usa // Google erwirtschaftet im ersten Quartal 2009 einen um sechs Prozent höheren Umsatz als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Mit den 5,51 Milliarden US-Dollar liegt der Konzern drei Prozent hinter dem Umsatz des vorherigen Quartals. Der operative Ertrag erhöhte sich von 1,55 auf 1,88 Milliarden US-Dollar. Der Nettogewinn stieg von 1,31 auf 1,42 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn pro Aktie erhöhte sich von 4,12 auf 4,49 US-Dollar. 97 Prozent des Google-Umsatzes wird mit Werbung erwirtschaftet. 67 Prozent des 5,33 Milliarden Dollar-Umsatzes entfallen auf eigene Seiten und 30 Prozent auf Google Network-Websites. Eric Schmidt, Google-CEO, kommentierte das Quartalsergebnis so: "These results underline both the resilience of our business model and the ongoing potential of the web as users and advertisers shift online."