Google-Gewinn eine Milliarde Dollar höher

Das sind 27 Prozent des Quartalsumsatzes des Konzerns. Aus dem Vergleich ergibt sich ein von Jänner bis März 2012 erzieltes Wachstum von 20 Prozent.



Nicht-USA-Märkte liefern 54 Prozent oder 5,77 Milliarden Dollar des Quartalsumsatzes davon entfallen alleine auf Großbritannien 1,15 Milliarden Dollar.



Das Paid Click-Business legte um 39 Prozent gegenüber das erste Quartal 2011 und um sieben Prozent gegenüber dem vierten Quartal 2011 zu.



Im Cost-per-Click-Geschäft verzeichnet Google einen Rückgang gegenüber dem ersten Quartal 2011 von zwölf und gegenüber dem vierten Quartal 2011 um sechs Prozent.



Der Konzern investiert von Jänner bis März 2012 1,27 Milliarden Dollar in Sales und Marketing. Die gesamten Ausgaben des Konzerns in diesem Zeitraum beliefen sich auf 7,26 Milliarden, woraus sich ein Vorsteuer-Gewinn von 3,39 Milliarden ergibt. Unterm Strich erwirtschaftete Google im ersten Quartal einen Gewinn in Höhe von 2,89 Milliarden Dollar.