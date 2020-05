Google forciert lokale Services

Google+ Local ist in die Websuche, in Maps, mittels Registerkarte in Google+ und auch mobil zu nutzen. Mit Maps steht der Dienst Nutzer von Android-Smartphones zur Verfügung.



Und wie es guten Nachbarn geziemt, verheimlicht man seine Lieblings-Restaurants, -Cafes, -Friseure, -Boutiquen, -Hundesalons, -Buchläden, -Bioläden, -Tischler, -Fliesenleger, -Tankstellen etc. nicht und empfiehlt sie. Im klein-gewerblichen und mittelständischen Österreich kann das durchaus ein Beitrag zur Existenzsicherung eines lokalen Nahversorgers sein.



Die angesprochenen Betriebe und alle anderen Unternehmen können sich wiederum selbständig über Google Places für Unternehmen präsentierten. Diese Möglichkeit ist in Vorbereitung.

Es sind jedoch auch die österreichischen Classified-Portale, Empfehlungsplattformen und Lokalsuche-Angebote nicht zu verachten. Auch die Präsenz dort ist ein Beitrag zu Existenzsicherung und Arbeitsplatz-Erhaltung.



