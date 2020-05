intDer Wettbewerb zwischen Apple und Google spitzt sich zu. Bevor in den kommenden Wochen weitere Android-Tablets gegen das iPad in den Markt gesetzt werden, eröffnet Google sein Android Market Store für das Web. Mit dieser Service-Erweiterung für den stationären Internet-Zugriff kommt neue, zusätzliche Dynamik in den Android-App-Absatz.