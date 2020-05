Google Chrome entwickelt Markt-Dominanz

AT Internet setzt als Marktanteil die Verteilung von Visits nach Browser pro Website sowie einen europäischen Durchschnitt an.



Und wie die Grafik zeigt ist beispielsweise Deutschland anders als Europa ein Firefox- und Internet Explorer-Markt. Allerdings gehen die Marktanteile beider Browser zurück während Safari und Google Chrome zulegen.



Safari schließt wiederum auf Europa-Ebene zu Firefox auf. Beide trennten zu Jahresende 2013 noch 1,5 Prozent Marktanteil. Firefox musste im Vorjahr kontinuierlich Markt-Terrain aufgeben.



In Österreich ist die Lage am Browser-Markt so: der Internetnet Explorer dominiert mit Abstand vor Firefox. Und dieser wiederum vor Chrome: