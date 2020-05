Google blockiert App-Monetarisierung

Das In-App-Shopping und dessen Umsatz wird derzeit noch von einer kleinen Schicht von Mobile Gamern getragen, die, so die Einschätzung von ABI Research nicht wachsen wird.



Die Entwicklung des In-App-Marktes wird von Entwicklern und von Google blockiert. Der Werbekonzern nimmt sich nur sehr zögerlich dieser Monetarisierungsform an und erlaubt schleppend den In-App-Handel über Android. Seit Dezember besteht diese Möglichkeit in 17 europäischen Märkten. Aber auch in den weiteren In-App-Segmenten Pay-per-Download und Abonnements macht Google mit Android noch keine entscheidenden Schritt zur Etablierung von Monetarisierungsmöglichkeiten.