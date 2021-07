Goltz verlässt Deezer Richtung Simfy

Goltz tritt sein Vorstandsmandat, seine Funktion Chief Operating Officer und die Steuerung des operativen Geschäfts offiziell am 1. November 2013 an. Zuvor wurde Marc Fritsch als Markting-Verantwortlicher von EMI Music in die Unternehmensführung des Streaming-Dienstes geholt worden.



Goltz und Fritsch bilden gemeinsam mit Alex Herbst, der im Juli 2013 vom Chief Financial Officer zum CEO avancierte, den Vorstand der simfy AG.



Dieser Vorstand wird das Unternehmen strategisch und kaufmännisch weiter entwickeln. Und in einem Musik-Streaming-Dienste-Markt expandieren, dessen Weichen auf knallharte Verdrängung gestellt sind und wo beispielsweise gleichzeitig Spotify, Deezer, Juke und simfy um Nutzer, Abonnenten und die Monetarisierung kämpfen.



atmedia.at