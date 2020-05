Golf-Verband schlägt mit kraftwerk ab

Der Verband beabsichtigt mit seiner laufenden Kommunikation Golf "als attraktiven Sport" der eine "Work-Life-Balance inkludiert" zu vermitteln und eine einheitliches Wahrnehmungsbild zu schaffen unter dem sich wiederum individuelle und club-spezifische Angebote in Österreich platzieren sollen.



Der Media-Mix setzt sich aus TV-, Radio-, Print-, Online-Werbung, Direct Marketing und Social Media zusammen. Der TV- und Radio-Flight dieses Frühjahrs und Sommers kommunizierte die Gesundheits- und Genuss-Aspekte von Golf. Die Spots sollten für Rezipienten der Anreiz sein sich auf den Weg zum nächstgelegenen Golf-Club ihrer Wahl zu machen und mit der "Golf Welcome Box" den ersten Schritt in Richtung Greens und Driving Ranges und auf die Club zu zu machen. Diese Box ist Teil des kraftwerk-Basispaketes, zu dem auch noch Folder und die DVD "Schönes Spiel" gehören.



Die "Golf Welcome Box" wird als Anreiz in allen Kampagnen-Medien angeboten. Die 2011 begonnene Advertorial-Tätigkeit in Printmedien wurde 2012 zu einer Anzeigenlinie erweitert.



Der Online-Flight geht verschiedene Zielgruppen-Wege. Den Klassischen über die Bewerbung der Welcome Box via Golf.at und über Web-TV-Formate. Den nicht-klassischen Weg, der zum Nachwuchs führt und als deren Köder die Punk-Band 3 Feet Smaller, die mit dem Song "Golf rocks!" auf die Plätze ruft. Diese Ansprache erfolgte per gotv und Facebook. Über den Musiksender wurde darüber hinaus ein Golf-Schnuppertag mit der Band verlost.