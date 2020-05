eu // Im idyllischen Adria-Städtchen Portoroz findet von 4. bis 9. Oktober das 16. Golden Drum-Festival statt. Zu dem Kreativwettbewerb soll und kann ab sofort eingereicht werden. Am 31. August endet bereits die Frist für drei Kategorien, unter anderem PR. Am 2. September enden die Fristen für Interactive, Media und Advertising-Campaigns und am 7. September für Film, Press, Outdoor, Radio, Design & Art Direction.