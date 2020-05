atIn Niederösterreich krähen wieder die kreativen Hähne. Ihr Weckruf soll zur Teilnahme am Goldenen Hahn 2011 motivieren. Bis 31. März können niederösterreichische Mitglieder der Fachgruppe Werbung und Marktkommunikation einreichen. Die Sieger in 13 Wettbewerbskategorien werden am 16. Juni gekürt. atmedia.at