Goldene "Medienlöwin" für Antonia Rados

Die Fernsehjournalistin Antonia Rados hat die Goldene " Medienlöwin" für ihr bisheriges Lebenswerk erhalten. Die Auszeichnung wurde am Vorabend des 16. Journalistinnenkongresses, der am Mittwoch in Wien stattfindet, verliehen. Den Preis in Silber erhielt Ö1-Journalistin Eva Roither für ein akustisches Porträt einer 83-jährigen ägyptischen Aktivistin, wie es in einer Aussendung heißt.

Rados konnte den Preis im Wiener Haus der Industrie zwar nicht selbst entgegennehmen, bedankte sich aber via Videobotschaft. Mit der Goldenen " Medienlöwin" sollen Journalistinnen prämiert werden, die durch ihre Vorbildfunktion, langjährige Medienpräsenz und ihr bisheriges Schaffen anderen Frauen Mut machen, "sich im Bereich der Medien durchzusetzen". Die Reporterin ist seit knapp 30 Jahren an Kriegs- und Krisenschauplätzen im Einsatz und war in dieser Zeit u.a. für ORF, RTL, n-tv sowie das ZDF tätig.