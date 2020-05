Werbepartnerschaft

Darin inkludiert ist ein als "dominant" klassifiziertes, über die ganze Saison 2010/11 verteiltes Eventpaket rund um die österreichischen Top-Rennen. Die Wintersportkampagne mit den Athleten aus beiden Teams wird, wie gewohnt, fortgesetzt. Allerdings verzichtet A1 Telekom Austria auf das Kopf-Sponsoring. Ametsreiter und Schröcksnadel sprachen davon, dass es sich bei der neuen Vereinbarung "nicht mehr um ein Sponsoring wie in der Vergangenheit" handle sondern um eine "Werbepartnerschaft". Schröcksnadel: "Wir bringen viel ein, fast mehr als bei einem herkömmlichen Sponsoring". Jedenfalls haben sich Ametsreiter und Schröcksnadel gegenseitig versichert, dass es, wie es in ihren Fällen notwendig ist, eine Partnerschaft der Besten ist. Und bis zum Ablauf des jetzigen Vertrages 2014 dauert die Kooperation 15 Jahre. Moderator Robert Seeger nennt diese Verbindung eine "goldene Hochzeit" und meint damit auch die Edelmetall-Medaillen, die in den vergangenen Jahren gemeinsam gewonnen und in den kommenden vier Jahren noch werden wollen.



