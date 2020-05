Goldecks Edle, verfeinert von Steinkellner

Steinkellner ist Fotograf und Regisseur. Er setzt Goldeck der Veltliner Sekt in einer Printkampagne und dem, im Folgenden zu sehenden TV Opener, der in ORF-Programmen zu sehen sein wird, in Szene.



Für ihn ist die "Edle von Goldeck" auch die Quintessenz seiner Marken-Inszenierung. Da sie "die Sinnlichkeit, Eleganz und den feinen Geschmack des Sekts" symbolisiere, verkörpere und unmittelbar erlebbar mache. Oder wie sie Steinkellner weiter beschreibt: "Die Edle ist die Personifizierung des Sekts. Sie lebt als Muse der Natur in den Weinbergen unserer Heimat. Sie bewegt sich edel und anmutig zwischen den Reben und verkörpert die Rebsorte Grüner Veltliner".