Goldbachs glänzende Goldküste

Im ersten Halbjahr erarbeitete die Gruppe einen positiven Cash-Flow in Höhe von rund sieben Millionen Euro. Im vorjährigen Halbjahr war die Gruppe Cash-Flow-negativ. Die Eigenkapitalquote betrug Ende Juni 28,9 Prozent.



Alle Business Lines der Gruppe - Media, Audience und Interactive - tragen im ersten Halbjahr positiv zum Gesamtergebnis des Berichtszeitraumes bei. Media trägt 74 Prozent zum Gesamtumsatz und 85 Prozent zum EBIT, Audience 16 Prozent und zum acht Prozent zum EBIT und Interactive zehn Prozent zum Umsatz und sieben Prozent zum EBIT bei.



In der Business Line Media ist Vermarktung privater TV- und Radio-Werbung, Teletext sowie von Out-of-Home-Werbeträgern gebündelt.



In der Business Line Audience ist Display- und Performance-Marketing zusammengefaßt, dass in der Schweiz rückläufig ist und in dem margenschwaches Geschäft zugunsten von margen-intensiverem Netzwerk-Marketing reduziert wurde.



Margenstark ist dagegen das Geschäftsfeld Interactive, in dem Kommunikations- und Marketinglösungen für Online- und Mobile-Kommunikation betrieben werden. Hier ist auch das Kompetenzzentrum Social Media angesiedelt.



Die Goldbach Group geht für das Gesamtjahr 2011 derzeit von einer makroökonomisch nachlassenden Wachstumsdynamik und Fremdwährungsunsicherheiten aus und kündigt auf Basis dessen "ein Jahresergebnis mit einer zweistelligen Umsatz- und EBIT-Steigerung an".