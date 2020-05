Goldbach vermarktet Gaming-Reichweiten

atInGame-Advertising ist für Goldbach Audience Thema. Der Vermarkter nimmt sich der Reichweiten und Inventarien an, die zu und in PC-, Konsolen-, Online- oder Mobile-Games in Österreich verfügbar sind. Die Umfelder im Fall von PC- und Konsolen-Games sind in "Sports", "Racing", "Action" und "Run of Network" gegliedert.