Goldbach verfeinert Kampagnen-Aussteuerung

Heimwerker, Singles, Shopping Divas

So werden technische Aussteuerungskriterien um qualitative, sich aus der Soziodemografie von Internet-Nutzern und deren Konsum-Affinitäten speisende Faktoren erweitert und fusioniert. Daraus ergeben sich wiederum plan- und buchbare Zielgruppen-Segmente.



Goldbach Audience kann auf dieser Basis beispielsweise Heimwerker, Haustierbesitzer, Singles oder Entscheidungsträger buchbar machen. In Summe bietet der Vermarkter 30 verdefinierte Zielgruppen-Segmente an.



Audience Based Advertising wird als Produktgruppe besteht aus drei Einzelprodukten geführt. Audience Sozio ist auf soziodemografische Daten fokussiert. Audience Segments auf vordefinierte Zielgruppen-Segmente unter Einbeziehung von User-Surfverhalten, Kaufverhalten, Interessen und Soziodemografie. Audience Customized ist für die individuelle Aussteuerung gedacht.



atmedia.at