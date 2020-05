Goldbach prognostiziert Zweistelligkeit

Das um alle Sondereffekte bereinigte Ergebnis zeigt weiters einen Netto-Umsatz-Anstieg von 6,8 Prozent auf 255,85 Millionen Euro sowie ein um 12,1 Prozent verbessertes EBITDA-Ergebnis von 19,31 Millionen Euro und ein um 16,9 Prozent gestiegenes EBIT-Ergebnis in Höhe von 16,97 Millionen Euro.



36 Prozent des Umsatz-Ergebnisses entfallen auf Goldbach Audience und Goldbach Interactive und 64 Prozent auf das Offline-Segment Goldbach Media. 21 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet die Gruppe in zehn Märkten außerhalb der Schweiz. Die Eigenkapialquote sank aufgrund von Akquisitionen und Konsolidierungen dieser Tochtergesellschaften von 40,2 auf 28,8 Prozent. Für das Jahr 2011 prognostiziert der Vorstand ein "zweistelliges Umsatz- und EBIT-Wachstum" wobei das Online-Segment "proportional am stärksten zur erwarteten EBIT-Zunahme beitragen wird".