Goldbach Media prognostiziert Wachstum

Neue Vermarktungsmodelle

In der Schweiz und Österreich prognostiziert das Unternehmen in der TV- und Radio-Vermarktung Marktanteilsgewinne. In Polen, Tschechien und Rumänien verzeichnete der Vermarkter im Online-Geschäft im dritten Quartal markante Einbussen und rechnet mit keiner Erholung der, wegen zunehmender Eigenvermarktung, stark unter Druck stehender Margen. "Als frühzyklischer Werbelogistiker", erklärt CEO Klaus Kappeler, "dürften wir vom Wirtschaftsaufschwung profitieren. Den Druck im Online-Markt will das Unternehmen mit neuen, margenstärkeren Vermarktungsmodellen begegnen.