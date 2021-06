Goldbach Media optimiert Arbomedia

Von Küsnacht nach München

Dazu wurde Thomas Landolt nach München abkommandiert, um sich zur Gänze auf die Geschäftsleitung des in den Märkten Polen, Bulgarien, Rumänien und Ungarn tätigen Vermarkters, zu konzentrieren. Landolt war seit März 2008 Chief International Operations der Goldbach Media AG und Mitglied der Gruppenleitung.



Ziel des Squeeze-out könnte ein Delisting des börsennotierten Unternehmens Arbomedia sowie eine stärkere Integration in und Umfirmierung zu Goldbach Media sein. Ein Ergebnis würde eine starke zentral- und osteuropäische Position des elektronischen Medienvermarkters sein. Darauf weist auch der Verkauf des Printmedien-Vermarktungsgeschäfts in Rumänien bei Arbomedia hin.