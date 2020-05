at // Der österreichische Mobile Advertising-Vermarktungsmarkt ist in Fahrt. Goldbach Media gemeinsam mit AdLink Media Österreich erweitern ihr Leistungsportfolio auf Mobile Advertising. Startschuss dafür ist der Vermarktungsvertrag mit Hutchison 3G Austria und der Vermarktung der Reichweite und des Werbeinventars von "Planet 3". Goldbach Media und AdLink schließen damit eine Lücke in der Crossmedia-Vermarktung von Screen-Medien. atmedia.at